Акція стартує з курсу процедур beauty-амбасадору Роману Кравцю, власнику та адміністратору telegram-каналу «Джокер» в режимі онлайн-лікування акне та вугрів на підлітковій шкірі, епіляція всіх зон бікіні на сучасному апараті CandelaPro (360 імпульсів), йдеться в прес-релізі надісланому на адресу інтернет-видання From-UA.

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Довідка:

Leo Beauty Club поєднує в собі повний спектр послуг — це естетична та апаратна косметологія, зал хейр-стилістів, зона мейк-апу та послуги з нігтьового сервісу. У салоні доступна опція приватного кабінету, а також мультитаскінгу. Leo Beauty Club відомий найбільшим парком косметологічних апаратів в Україні, серед яких Endospheres Evolution, Icoone, RF Vivace, Candela, Dermadrop, Hydrafacial, Robolex та інші.