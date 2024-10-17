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Акція стартує з курсу процедур beauty-амбасадору Роману Кравцю, власнику та адміністратору telegram-каналу «Джокер» в режимі онлайн-лікування акне та вугрів на підлітковій шкірі, епіляція всіх зон бікіні на сучасному апараті CandelaPro (360 імпульсів), йдеться в прес-релізі надісланому на адресу інтернет-видання From-UA.

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Довідка:

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