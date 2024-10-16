Вымогатель Роман Кравец через свой telegram-канала «Джокер» продолжает заниматься шантажом компаний и отдельных лиц. Об этом в своем telegram-канале пишет экс-нардеп Игорь Мосийчук, который сегодня опубликовал видеообращение.

«Админ краденого тг-канала «Джокер», аферист, шантажист и просто ху..ос … Роман Кравец решил на пару с контробандистом Сеяром Куршутовым меня пошантажировать для чего атакуют владельца компании «Арбер», где работает моя дорогая теща!», - пишет Игорь Мосийчук, добавляя, что у шантажиста ничего не получится, а сам Роман Кравець скоро поселился в Лукьяновском СИЗО.

Также экс-нардеп отмечает, что уже пообщался с руководством Бюро экономической безопасности (БЭБ), где его заверили, что «они не мальчики по вызову Романа Кравца».

В прошлом месяце Мосийчук опубликовал пост о том, что после отъезда Госсекретаря США Энтони Блинкена Офис президента дал задание главам фракции «Слуга народа» почистить списки от разных сомнительных элементов.

«Под эту же чистку попадает табуретка Офиса – 153-й номер в списках Слуг народа, админ тг-канала «Джокер» Роман Кравец.

Напомним, американская табачная компания Philip Morris International (PMI) пожаловалась правительству США о наложении персональных санкций на владельца телеграмм-канала «Джокер», «Слугу народа» Романа Кравца и представителей нескольких правоохранительных структур, задействованных в схеме по рейдерству компании, системно препятствующих предпринимательской деятельности бизнеса и оскорбляют многолетнюю репутацию международной компании. Кстати, как выяснилось, делает это Ромка в интересах табачного барона господина Козловского – системного клиента «Джокера», - напомнил Игорь Мосийчук.

Месяц назад журналисты OBOZ.UA также писали о том, что после череды расследований авторитетных украинских СМИ, в частности, hromadske, ТСН и других о роскошной жизни 30-летнего Романа Кравца, который нигде не работает и при этом ведет роскошный образ жизни, а также регулярно выезжает за границу, даже во время войны, он резко исчез с радаров.

«Казалось, эта история уже себя исчерпала. Но недавно Кравец снова вернулся к старому ремеслу – очередным «разоблачениям» украинского бизнеса по заказу. Методы те же и, похоже, еще долго не потеряют актуальности.

Потому что, как известно, деньги обладают свойством заканчиваться, а другого заработка у Кравца просто нет. При этом он даже не стесняется писать стоимость своих «услуг» прямо в описании канала «Джокер». Кравец отметил, что реклама стоит от $67 500, стоп на публикацию от $489 000, а удаление публикации от $33 600», - пишут журналисты.

На этот раз целью «Джокера» стал владелец X-park Юрий Зозуля.

Как рассказывает в комментарии OBOZ.UA Юрий Зозуля, кампания против его бизнеса скоординированная и массированная, длится более года и состоит из нескольких этапов.

Первым о X-park пишет «Джокер», обвиняя Зозулю в том, что он использует землю не по целевому назначению и с нарушением законодательства. После этого отрицательная информация активно распространяется через другие Telegram-каналы.

Журналисты также напоминают о шантаже со стороны Романа Кравца таких компаний в т.ч., как сервис заказа такси Uklon и других.

Масштабы вымогательства стали настолько большими, что ранее неизвестному Роману Кравцу посвятили отдельную страницу на Википедии на нескольких языках.