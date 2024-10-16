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У навчальних закладах на Закарпатті та Київщині викрили ще дві схеми уникнення мобілізації. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Так, на Закарпатті затримано ректора та проректора приватного університету, які без вступних екзаменів зараховували ухилянтів на бакалаврат до власного та іноземного вишів.

Фігуранти обіцяли таким "студентам" безперешкодне оформлення відстрочки. Для цього керівництво закарпатського університету залучило до незаконної діяльності посадовця військової служби правопорядку.

Після викриття СБУ місцева комісія Ужгородського РТЦК та СП скасувала раніше надані відстрочки від призову 225 ухилянтам, які скористалися "студентською схемою".

На Київщині викрито заступника директора фінансового коледжу і двох його підлеглих, які "задніми числами" оформлювали своїх клієнтів до аспірантури.

Для реалізації злочину фігуранти "супроводжували вступ" ухилянтів до приватного науково-дослідного інституту як студентів коледжу, в якому вони насправді не навчалися.

У такий спосіб ухилянти отримували можливість на відстрочку від мобілізації та виїзду за кордон. Вартість таких "послуг" становила до 8 тис. американських доларів з клієнта.

Зловмисникам загрожує до 8 років позбавлення волі.
ForUm

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