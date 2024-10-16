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Військові подали понад 10 тис. електронних рапортів у застосунку "Армія+", починаючи з 8 серпня 2024 року, повідомили в Міноборони України.

"Кількість поданих рапортів зростає щодня на 150-200. І це дуже хороший показник, оскільки все більше військовослужбовців відчувають переваги електронних рапортів, які не губляться і створюються швидко та без помилок, на відміну від паперових", - зазначила заступниця міністра оборони з цифровізації Катерина Черногоренко.

У відомстві поінформували, що вже понад 1000 військових частин впровадили застосунок. Близько 4 тис. електронних рапортів уже опрацьовано в системі електронного документообігу (СЕДО) й отримано погодження або відхилено із зазначенням причини. Кожен четвертий рапорт, уже опрацьований через "Армію+", належить десантно-штурмовим військам (ДШВ), які є лідерами в цьому процесі.

Наразі в "Армії+" є 11 видів рапортів, що розбиті на чотири категорії (на відпустку, видача направлення, направлення і на допомогу). Найближчим часом у застосунку з'являться нові.

У Міноборони наголосили, що застосунок "Армія+" є захищеним і безпечним.

Персональні дані не зберігаються на мобільному пристрої, а беруться із зовнішніх реєстрів. Потужності застосунку розгорнуті в хмарній інфраструктурі. Інфраструктура і сам застосунок мають атестат комплексної системи захисту інформації (КСЗІ) і підключені до системи моніторингу реагування на кіберінциденти.
ForUm

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