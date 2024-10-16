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Кожен 5-й діяч культури з тих, хто виїжджає за кордон за дозволом від Міністерства культури і стратегічних комунікацій, не повертається, повідомив міністр Микола Точицький.

"Протягом останніх років мала б бути створена база, згідно з якою діячі культури могли б виїжджати за кордон. Але її немає. Мені щодня доводиться розглядати по 100 заяв на виїзд, більшості з цих імен я не знаю, доводиться витрачати час на пошук інформації. Також маю зауважити, що з 5 тих, хто виїхав, 1 не повертається", - сказав він під час дискусії проєкту "Нова країна" LB.ua та EFI Group "Українська культура як один із головних інструментів нашої перемоги".

Точицький також зазначив, що на шляху до ЄС Україні доведеться ухвалити та імплементувати багато змін. Зокрема, звернути особливу увагу на питання збереження спадщини. "Уже зараз і ЮНЕСКО, і ЄС мають до нас чимало претензій щодо захисту нашої культурної спадщини", - сказав міністр.

За його словами, без виконання "директив ЮНЕСКО щодо захисту культурної спадщини, не бачити нам ЄС". Він також повідомив, що не підтримує ідею децентралізації та передачі на місця питань, пов'язаних зі збереженням об'єктів спадщини, з визначенням буферних зон тощо.

Під час дискусії міністр наголосив, що кожна сфера культури потребує окремої стратегії - театри, мистецтво, бібліотеки тощо, - і запевнив, що міністерство працює над цим і вже в березні 2025 року буде готове презентувати п'ять стратегій.

 
ForUm

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