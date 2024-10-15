Станом на вересень 2024 року, внаслідок повномасштабного вторгнення Росії зафіксовано понад 6 тис. екологічних злочинів, а завдана шкода оцінюється вже у 2,6 - 2,7 трлн грн.

Про це в інтерв’ю Укрінформу повідомила міністр захисту довкілля та природних ресурсів Світлана Гринчук.

“Уже зафіксовано понад 6 тис. різних кейсів. За підрахунками, це десь 2,6-2,7 трлн гривень. Шкода, завдана довкіллю, є однією з найбільших у грошовому еквіваленті, тому що це величезна кількість пошкоджених та знищених сільськогосподарських земель, лісових угідь природоохоронного та промислового статусу, забруднених басейнів наших водних артерій”, - сказала Гринчук.

За її словами, щодня фіксуються пожежі на сотнях гектарів лісів, для гасіння яких неможливо використовувати традиційні засоби через замінування. Кількість замінованих лісів оцінюється у 0,5 млн га.