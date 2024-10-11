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Компанії чеського бізнесмена Томаша Фіали, який володіє інтернет-виданням "Українська правда", після анексії Криму продовжили працювати на тимчасово окупованому півострові і сплачували податки до бюджету РФ. 

Такі дії можна розцінювати, як пособництво державі-агресору, а це вже ст. 111-2 Кримінального кодексу. Про це пише "Закон і бізнес".

Коментуючи заяву "Української правди", видання нагадало, що Фіала є кінцевим бенефіціаром групи компаній Arricano.

І про те, що група продовжила незаконний бізнес в окупованому Сімферополі навіть у 2022 році, свідчать звіти Arricano Real Estate Plc (зареєстрована на Кіпрі), опубліковані на Лондонській фондовій біржі Interim Statement. 

"Станом на 30 червня 2022 року Група працює з торговими центрами в Києві, Сімферополі, Запоріжжі та Кривому Розі", – йдеться у звіті. 

Відповідно функціональною валютою компанії є американський долар, а також українська гривня та російський рубль. І у зв'язку з цим у звіті описуються особливості податкової системи РФ як умови для ведення бізнесу. 

Зокрема, за даними ЗМІ, до складу групи Arricano входить ТОВ "Вояж-Крим". Ця компанія виступала замовником будівництва другої черги торгово-розважального комплексу "Південна Галерея" у Сімферополі, відкритої у 2014 році. Після окупації Криму компанія була перереєстрована згідно з законодавством РФ (ІНН 9102055630). Вона стала на облік у федеральній податковій службі РФ та почала сплачувати податки.

І навіть після повномасштабного вторгнення Росії в Україну кіпрська компанія Фіали продовжувала відраховувати кошти в російський бюджет, які йшли на фінансування війни та виготовлення зброї, і водночас на функціонування медіа-холдингу в Україні – NV, "УП" тощо.
ForUm

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