Правоохоронці затримали шістьох осіб - адвокатів і посадовців ТЦК, які "заробляли" на ухилянтах у Києві та Херсоні, свої "послуги" вони оцінювали в суму від $7 тис. до 12 тис., повідомила Служба безпеки України (СБУ).

"Служба безпеки та Національна поліція ліквідували ще дві схеми ухилення від мобілізації. За результатами комплексних заходів у Києві та Херсоні затримано шістьох фігурантів, які допомагали військовозобов’язаним ухилитися від призову. Серед затриманих - адвокати, посадовці ТЦК та Центру надання адміністративних послуг", - ідеться в повідомленні СБУ в телеграмі в четвер.

Повідомляють, що за хабарі від $7 до 12 тис. фігуранти оформляли клієнтам "бронювання" або знімали з військового обліку на підставі фіктивних медвисновків.

Так, у Києві було затримано двох адвокатів, які пропонували військовозобов'язаним сховатися від мобілізації через незаконне працевлаштування до одного з держпідприємств оборонного значення. Спочатку фігуранти організовували для своїх клієнтів формальне проходження військово-лікарської комісії та "супроводжували" документи в ТЦК для уникнення процедури вручення повістки. Для цього адвокати використовували особисті зв’язки у ВЛК та військкоматах столиці. Потім вони направляли документи своїх клієнтів для призначення на посади в лавах держпідприємства з подальшим бронюванням від мобілізації.

Правоохоронці затримали в Києві одного з фігурантів під час отримання ним грошей від ухилянта. Одночасно було затримано його спільника в Черкаській області.

"Двом затриманим із Києва повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України (зловживання впливом, вчинене за попередньою змовою осіб)", - зазначено в повідомленні СБУ.

У другій справі - у Херсоні на корупційній схемі для ухилянтів викрито ще трьох посадовців ТЦК та їхню спільницю - працівницю місцевого Центру надання адмінпослуг, яка відповідала за роботу з військовозобов'язаними. Задокументовано, як жінка оновлювала дані чоловіків призовного віку та пропонувала їм допомогу для уникнення мобілізації.

Потім фігурантка передавала персональні дані клієнтів своїм спільникам у ТЦК, де вони знімали ухилянтів із військового обліку через "погане" здоров'я.

Повідомляється, що дії фігурантів із Херсона кваліфіковано за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).

Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує до 10 років в'язниці з конфіскацією майна.