Найстаріша професія — є, була і буде

Кілька років тому Голова Національної поліції Ігор Клименко заявив, що підтримує легалізацію проституції в Україні. За його словами, ця проблема існувала, існує і буде існувати в усьому світі. І Україна тут не виняток. Щоправда, голова Нацполу робить ремарку: це стане можливим тільки після широкої суспільної дискусії.

«Я вже говорив кілька місяців тому, що якщо держава зможе опанувати та законодавчо визначити правила гри на цьому ринку, то можна про це говорити», - зазначив Клименко в інтерв’ю «РБК-Україна».

Раніше цю ідею також підтримала голова парламентського Комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Галина Третьякова.

Вона підкреслила, що є «прихильницею легалізації в Україні всього, що можливо».

«Секс-індустрія – це одна з найстаріших, як кажуть, професій. Вона є, була і буде. А ті, хто її організовують, так звані сутенери, працюють в «чорній» частині спектра економіки. Вони отримують прибуток і не платять податки», – сказала народна депутатка.

На її думку, зі сфери надання інтимних послуг потрібно прибрати явища аморального характеру (приниження, елементи торгівлі людьми).

«Коли є ліцензія і коли це цивілізовано, це можна контролювати», – сказала Третьякова.

Ринок сексуальних послуг в Україні дійсно активно процвітає і про це знають в тому числі правоохоронні органи. Без його легалізації чи приведення до чітких правил, по-перше, зайняті у цьому бізнесі особи не є захищеними, а, по-друге, велика кількість грошей опиняється у сірій зоні.

Візьмемо за приклад інформацію, що була опублікована в мережі перед початком повномасштабного вторгнення росії. В ній йдеться про громадянку України Зайнуліну Віолету, яка була спіймана «на гарячому» і занесена до так званого реєстру осіб, що надають сексуальні послуги.

Віолета Зайнуліна (Виолета Зайнулина)

Зловили дівчину центрі Києва саме під час надання таких послуг. На неї був складений адміністративний протокол, щоправда, відпустили її після надання попередження.

Окрім того, Зайнуліна проходить як свідок по статті 302 Кримінального кодексу України «Створення або утримання місць розпусти і звідництво».

Нагадаємо, частиною 1 зазначеної статті КК Україні передбачено, що створення або утримання місць розпусти, а також звідництво для розпусти караються штрафом від однієї тисячі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до двох років. В той же час в частині 2 статті 302 зазначається, що ті самі дії, вчинені з метою наживи або особою, раніше судимою за це кримінальне правопорушення, або вчинені організованою групою караються обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк.

Щоб уникнути покарання, Віолета Зайнуліна змінила прізвище на Вайсман та розмістила анкету на сайті професійних резюме LinkedIn https://ua.linkedin.com/in/violetta-vaisman. Але від правосуддя не сховаєшся.

Жінка не боялась викладати у соціальні мережі переписки з клієнтами та навіть розцінки своєї діяльності. Так судячи з наявної інформації виїзні ескорт-послуги від неї коштують від 1000 до 1500 доларів.

Якби ринок сексуальних послуг в Україні був легалізований, то жінки, подібні до Віолети Зайнуліної, працювали б у законний спосіб. Вони б були захищені не тільки з точки зору закону, але й з медичної. Більше того, проведення такого роду діяльності було б можливе тільки після отримання ліцензії і проводилось би у чітко визначених місцях, а не в «квартирах» у центрі столиці.

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