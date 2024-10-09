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Колишній президент США Дональд Трамп таємно спілкувався з президентом РФ Володимиром Путіним щонайменше сім разів з моменту відходу з посади, навіть коли він чинив тиск на республіканців, вимагаючи заблокувати військову допомогу Україні для боротьби з російськими загарбниками. Про це йдеться в новій книзі журналіста Боба Вудворда, пише The New York Times (NYT) з посиланням на отриману копію.

У книзі під назвою "Війна", публікація якої запланована наступного тижня, описується сцена на початку 2024 року в Мар-а-Лаго, маєток Трампа у Флориді, коли колишній президент наказав помічникові вийти зі свого кабінету, щоб провести телефонну розмову з Путіним. За словами неназваного помічника, відтоді як Трамп залишив Білий дім, ці двоє спілкувалися ще півдюжини разів.

У книзі також повідомляється, що під час пандемії Covid-19 2020 року Трамп, ще перебуваючи на своїй посаді, таємно відправив Путіну рідкісні на той час тестові апарати Abbott Point of Care для особистого використання. Путін, який, за деякими даними, на той час був особливо занепокоєний можливістю зараження, настійно попросив Трампа не розкривати цей жест публічно, оскільки це може завдати політичної шкоди американському президенту.

У публікації NYT підкреслюється, що викриття в книзі "піднімають нові питання про відносини Трампа з Путіним за кілька тижнів до виборів, які визначать, чи поверне колишній президент собі Білий дім".

Водночас у штабі колишнього президента Трампа спростовують твердження в книзі Боба Вудворда про те, що кандидат у президенти від Республіканської партії провів кілька телефонних розмов із Путіним після відходу з посади в січні 2021 року, пише видання The Hill.

Також у штабі Трампа заперечують твердження, що він погодився таємно відправити Путіну обладнання для тестування на COVID-19.

Стівен Чунг, директор із комунікацій передвиборчої кампанії Трампа, заявив, що "жодна з цих вигаданих історій Боба Вудворда не є правдою".
ForUm

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