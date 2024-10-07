З 7 жовтня 2024 року вартість пакетів сервісних послуг паспортно-міграційного характеру в підрозділах ДП "Документ" на території України змінюється з 7 жовтня. Про це йдеться у повідомленні Центру обслуговування громадян "Паспортний сервіс".
Із завтрашнього дня вартість послуг становитиме:
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Оформлення громадянам України паспортних документів - 650 грн;
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Оформлення іноземцям та особам без громадянства документів міграційного характеру - 1250 грн;
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Обмін посвідчення водія - 950 грн;
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Обмін свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу - 950 грн;
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Проставлення апостиля - 650 грн.
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