З 7 жовтня 2024 року вартість пакетів сервісних послуг паспортно-міграційного характеру в підрозділах ДП "Документ" на території України змінюється з 7 жовтня. Про це йдеться у повідомленні Центру обслуговування громадян "Паспортний сервіс".

Із завтрашнього дня вартість послуг становитиме: