Система «Шлях» розроблена для адміністрування господарської діяльності на ринку перевезень, для скоєння неправомірних дій нею скористалося дуже небагато українців.

Про це в інтерв’ю Укрінформу розповів голова Державної служби України з безпеки на транспорті Євген Зборовський.

«Система «Шлях» – це не про легальний виїзд за кордон. Вона запускалася для адміністрування господарської діяльності. У ній є вся інформація про перевізників, транспорт, дозволи та водіїв», - сказав Зборовський.

«Шлях», який розпочав роботу на початку повномасштабного вторгнення, дозволив суттєво спростити логістику при перетині кордону. Наразі система забезпечує легальний трафік через кордон. За її допомогою за весь час перевізники здійснили 3 млн поїздок.

Водночас Укртрансбезпека має повноваження на відключення від системи перевізників за системне порушення військовозобов’язаними правил перетину державного кордону.

«Станом на зараз нами відключено від системи «Шлях» 208 перевізників. Це ті випадки, коли є кримінальне провадження Служби безпеки України, Національної поліції, Прикордонної служби, ДБР. Тобто всього 208 компаній, про які є інформація, що хтось когось спеціально вніс у систему і про це згодом стало відомо правоохоронцям. Таким порушникам рішенням спеціальної комісії на три місяці закривається доступ до системи», - додав керівник ДСБТ.

Він підкреслив, що відповідальність за внесені у систему дані про водіїв несуть перевізники, про волонтерів – представники обласних військових адміністрацій. І впливати на цю інформацію жоден працівник Укртрансбезпеки не може.

«…перевізники зробили за цей час 3 мільйони поїздок. При цьому ніхто нікуди масово не тікає. Якщо на таку кількість поїздок усього трохи більше 200 перевізників виявилися порушниками, то це означає, що для скоєння неправомірних дій системою “Шлях” скористалося дуже небагато українців», - резюмував Зборовський.

Як повідомлялося, на початку жовтня Укртрансбезпека відключила від системи «Шлях» 6 перевізників за системне порушення військовозобов’язаними правил перетину державного кордону.