Після нещодавніх публікацій у ЗМІ про недобросовісну співпрацю команди Дмитра Борисова в компанії почався справжній переполох.

Після того, як ситуація набула розголосу, Дмитро Борисов і його заступник Ярослав Крижний дали компанії три дні на «вирішення» питання, після пригрозив вжити жорстких заходів щодо ТОВ МАМА GROUP.

Нагадаємо, скандал розгорівся у Варшаві навколо ресторатора Дмитра Борисова та його заступника Ярослава Крижного. Вони отримали 10 тисяч євро від ТОВ MAMA GROUP як передоплату за франшизу ресторану «Білий Налив», проте незабаром зажадали додаткові 50 тисяч євро на обладнання закладу. Після отримання грошей Борисов несподівано заявив про ребрендинг ресторану на нікому не відомий «Wild Apple», що викликало невдоволення у покупців, які вже оплатили бренд із високою впізнаваністю, пише "Рупор".

Цікаво, що права на торговельну марку «Білий Налив» належать не тільки Борисову, а й його колишній дружині Олені, що ставить під сумнів законність угоди і наміри рестораторів. Пропозиція нового бренду, на думку експертів, може свідчити про спробу Борисова отримати одноосібну вигоду.

Дмитро Борисов і його команда в особі Ярослава Крижного вирішили змінити свою тактику, і у відповідь звинувачують компанію ТОВ МАМА GROUP у тому, що вона оплатила не €20.000, а €10.000 за франшизу, посилаючись на інформацію зі свого сайту, на якому вони змінили інформацію на нові «вигідні» цифри.

Команда Борисова вийшла на зв'язок, заявивши про готовність до діалогу і запропонувавши віддати борг частинами по 10 тисяч євро протягом півроку. Однак наступного дня після пропозиції вирішити все мирним способом, але з відстрочкою, вони все ж вирішили спілкуватися через юристів.

До того ж, стали відомі нові факти, що стосуються продажу «Білого наливу» іншим франчайзі та невиконання зобов'язань.

Ці події змушують задуматися про те, що Борисов і його команда не готові нести відповідальність за свої дії. Замість виконання своїх зобов'язань, вони, схоже, прагнуть скористатися грошима ТОВ МАМА GROUP обманним шляхом, що загрожує їхній репутації та майбутньому бізнесу.

ТОВ МАМА GROUP перебуває на досудовій стадії, але сподівається на мирне вирішення конфлікту.