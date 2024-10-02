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Розмір субсидій буде перераховано автоматично з урахуванням тривалості опалювального сезону, нагадали в Міністерстві соціальної політики.

"Нагадуємо отримувачам житлових субсидій, що розмір виплат відповідного виду державної підтримки Пенсійний фонд перерахує автоматично, з урахуванням тривалості опалювального сезону, додатково для цього звертатися нікуди не потрібно", - йдеться в повідомленні міністерства.

Зазначено, що жодних змін у формулі розрахунку субсидій або процедурі їх призначення не відбувалося, а коштів, закладених державою у бюджет 2024 і 2025 років, достатньо.

Згідно з даними міністерства, нині близько 2,8 млн домогосподарств уже користуються житловими субсидіями й пільгами на оплату житлово-комунальних послуг.

"Для тих, хто тільки планує скористатися програмою, нагадуємо, що субсидія надається домогосподарству, якщо родина сплачує за комунальні послуги більше, ніж визначений для неї обов'язковий платіж. Такий платіж розраховується індивідуально для кожного домогосподарства і залежить від середньомісячного сукупного доходу на одну особу. Також мають значення майновий стан домогосподарства й норми споживання", - додали у відомстві.
ForUm

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