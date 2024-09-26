17 депутатів Верховної Ради пропонують парламенту встановити вступне випробування у вищі навчальні заклади у форматі національного мультипредметного тесту (НМТ).

Про це йдеться у законопроєкті № 12053, передають Українські Новини.

Згідно з ним, вступні випробування для участі в конкурсному відборі на навчання для здобуття ступеня вищої освіти на основі повної загальної середньої освіти, освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, ступеня вищої освіти молодшого бакалавра включають тестування з навчальних предметів "Українська мова", "Математика", "Історія України".

Також один предмет буде на вибір: "Іноземна мова", "Біологія", "Географія", "Фізика", "Хімія", "Українська література".