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Парламент Швейцарії визнав Голодомор 1932-1933 років актом геноциду.

Про це повідомив спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук, пише "Європейська правда". 

В ухваленій заяві нижня палата парламенту – Національна рада Швейцарії – визнає систематичні дії, спрямовані на масове та цілеспрямоване вбивство голодом з наміром знищити національну, етнічну, расову чи релігійну групу, актом геноциду.

"Це справді історичне рішення. І це вкрай важливий крок на шляху до відновлення історичної справедливості та збереження пам’яті про мільйони невинних жертв", – повідомив Стефанчук.

Заяву схвалили 123 голосами, проти були 58 депутатів і 7 утрималися, йдеться на сайті швейцарського парламенту.

Згідно з текстом, чотири мільйони українців, близько двох мільйонів казахів і сотні тисяч росіян загинули під час голоду в Україні в 1932 і 1933 роках."Національна рада визнає актом геноциду явно систематичні дії, що призводять до масового і цілеспрямованого голоду і вчиняються з наміром знищити національну, етнічну, расову чи релігійну групу як таку повністю або частково", – йдеться в тексті.
ForUm

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