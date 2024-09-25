У пункті пропуску "Могилів-Подільський - Отач", що на молдовському кордоні, протягом кількох днів можуть бути затримки у русі транспорту. Це пов'язано зі встановленням вагових комплексів.

Про це повідомила Державна митна служба.

Зазначається, у період з 25 до 27 вересня в пункті пропуску "Могилів-Подільський - Отач" буде проводитись встановлення вагових комплексів.

25.09 - у напрямку руху "в'їзд в Україну";

26-27.09 - у напрямку руху "виїзд з України".

"Під час проведення ремонтних робіт рух транспортних засобів комерційного призначення може бути обмежено однією полосою. Просимо врахувати дану інформацію під час планування своїх маршрутів", - йдеться у повідомленні.