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У пункті пропуску "Могилів-Подільський - Отач", що на молдовському кордоні, протягом кількох днів можуть бути затримки у русі транспорту. Це пов'язано зі встановленням вагових комплексів.

Про це повідомила Державна митна служба.

Зазначається, у період з 25 до 27 вересня в пункті пропуску "Могилів-Подільський - Отач" буде проводитись встановлення вагових комплексів.

  • 25.09 - у напрямку руху "в'їзд в Україну";

  • 26-27.09 - у напрямку руху "виїзд з України".

"Під час проведення ремонтних робіт рух транспортних засобів комерційного призначення може бути обмежено однією полосою. Просимо врахувати дану інформацію під час планування своїх маршрутів", - йдеться у повідомленні.
ForUm

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