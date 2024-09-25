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Верховна Рада може у жовтні розглянути законопроєкт про розмитнення авто у застосунку "Дія" у другому читанні.

Про це повідомляє прес-служба партії "Слуга народу", посилаючись на заступника голови комітету Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Олександра Ковальчука.

Згідно з повідомленням, у жовтні на розгляд парламенту може буде винесено проєкт закону про розмитнення транспортних засобів у "Дії".

"Це перший крок до цифровізації процесів розмитнення, де митник практично не бере участі: усі розрахунки робитиме програма. Цей законопроєкт розглядається вже понад два роки парламентом, Комітетами, громадськими організаціями, асоціаціями тощо. В жовтні цього року, сподіваюся, ми внесемо його в парламент на друге читання", – зазначив Ковальчук.

За його словами, законопроєкт про розмитнення транспортних засобів у "Дії" – важливий етап процесу реформування митниці.

 

 
ForUm

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