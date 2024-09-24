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Від 23 вересня в Умані ввели особливий режим вʼїзду та виїзду, а також пересування містом через майбутнє святкування єврейського Нового року — Рош га-Шана, яке цьогоріч відбуватиметься 2-4 жовтня. Про це повідомив голова Черкаської ОВА Ігор Табурець.

Станом на сьогодні вже прибуло понад 1500 паломників.

"Умань. Відсьогодні запрацював особливий режим в’їзду/виїзду, а також пересування містом. По суті процедури контролю, як і торік. Ми дещо підсилились технічно. Наші сили безпеки й оборони працюють у посиленому режимі. Попри застереження, на сьогодні маємо вже понад півтори тисячі паломників", - зазначив Табурець.

Він пояснив, що увесь комплекс заходів запроваджують задля безпеки місцевих жителів і приїжджих. Тож закликав з розумінням ставитися до обмежень.
ForUm

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