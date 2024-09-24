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Сили оборони щотижня автоматично виявляють 12 тисяч одиниць ворожої техніки завдяки платформі штучного інтелекту Avengers, розробленої Центром інновацій Міністерства оборони України, повідомляє пресслужба міністерства.

"Такий результат досягається шляхом автоматичного аналізу відео з дронів і стаціонарних камер. Завдяки АІ-платформі оператори можуть ухвалювати рішення швидше й ефективніше, а ризик помилок через втому зменшується", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що така інтеграція вже успішно працює у стримінговому модулі VEZHA бойової системи DELTA.

"Платформа Avengers, розроблена Центром інновацій Міноборони, є унікальною в світі за обсягом відеоданих із ворожою технікою. Ми продовжуємо розвивати Avengers та інші ШІ-рішення, щоб забезпечити нашим військовим перевагу. Надалі плануємо розширити хмарні можливості платформи, а також інтегрувати ШІ рішення на безпілотники", - зазначила заступниця міністра оборони України з цифровізації Катерина Черногоренко.

У міністерстві зазначили, що Центр інновацій продовжує навчати АІ-модель платформи Avengers на нових даних.

"Це дає змогу вдосконалювати якість розпізнавання різноманітної ворожої техніки, навіть у складних умовах, як-от танків, схованих у лісових масивах, або БМП, що рухаються ґрунтовими дорогами", - наголошується в повідомленні.
ForUm

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