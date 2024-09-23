Виробничі спроможності України у виробництві безпілотних літальних апаратів будуть у кілька разів перевершувати аналогічні спроможності РФ до кінця поточного року, повідомив міністр оборони України Рустем Умєров.

"Ми навіть цього року пояснили ринку, що ми будемо закуповувати понад мільйон дронів. Ми зі свого боку не говорили, скільки дронів ми можемо виробити, але кілька мільйонів дронів ми можемо виробити, з яких держбюджет деякі речі оплачує, деякі кошти ми знаходимо у партнерів. Тобто наша можливість - більше кількох мільйонів дронів, і ми здатні їх зробити. На наступний рік ми не дамо ворогу нас обійти, тому що вже цього року ми будемо в кілька разів більше виробляти", - сказав Умєров в ефірі телемарафону.

Він також заявив, що "ми робимо все можливе, щоб у нас ракетна програма була наближена за кількістю до дронової програми".

"Ми розробили ракетну програму, вона досить потужна. Ми нею вже обмінялися з партнерами й очікуємо, скільки з тієї спроможності, скільки ми можемо будувати ракет і дронів, вони будуть підтримувати. Але вони вже надали нам поки що усну згоду на те, що вони будуть фінансувати це, і найближчим часом ми вже отримаємо фінальну письмову відповідь наших партнерів", - розповів Умєров.