Опцією одружитися онлайн через застосунок "Дія" скористасталися 219 пар українців. Ще понад 2,5 тисячі зареєструвалися і очікують на можливість взяти шлюб.

Про віцепрем’єр-міністр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров розповів в ефірі телемарафону "Єдині новини", повідомляє "Укрінформ".

"У "Дії" вже одружилося 219 пар, 2800 пар подали заявку на одруження онлайн", – заявив Михайло Федоров.

Він додав, що документ про реєстрацію шлюбу можна отримати в цифровому вигляді в застосунку "Дія". Також доступна можливість отримати фізичне свідоцтво – за замовленням його створять та надішлють "Укрпоштою".

За його словами, одруження онлайн стало «позитивним мемом», завдяки чому українці встигли зробити 750 тисяч пропозицій в "Дії". Натомість відповідь "так" отримали лише 90 тисяч з них.