Право на відстрочку від мобілізації не має батько трьох дітей і більше дітей, якщо у нього є заборгованість зі сплати аліментів, він не проживає зі своїми дітьми та не виплачує аліментів узагалі, а також якщо його прийомну дитину утримує рідний батько. Про це йдеться у повідомленні Полтавського обласного ТЦК та СП на Facebook.

У ТЦК зазначили, що чоловіки, на утриманні яких перебувають троє і більше дітей віком до 18 років мають право на відстрочку, проте з деяких умов не діє.

Батько трьох та більше дітей не має права на відстрочку у наступних випадках:

має заборгованість зі сплати аліментів, сукупний розмір якої перевищує суму платежів за три місяці;

не проживає разом зі своїми дітьми та не виплачує аліментів узагалі;

виховує прийомну дитину, але рідний батько сплачує аліменти, оскільки в такому випадку дитина перебуває на утриманні саме рідного батька.

"Текст Закону містить формулювання "на утриманні яких перебувають троє і більше дітей". Тобто сам по собі запис у свідоцтві про народження військовозобов'язаного як батька не дає йому права на відстрочку - батько повинен утримувати своїх дітей", - йдеться у роз'ясненні Полтавського обласного ТЦК та СП.