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Право на відстрочку від мобілізації не має батько трьох дітей і більше дітей, якщо у нього є заборгованість зі сплати аліментів, він не проживає зі своїми дітьми та не виплачує аліментів узагалі, а також якщо його прийомну дитину утримує рідний батько. Про це йдеться у повідомленні Полтавського обласного ТЦК та СП на Facebook. 

У ТЦК зазначили, що чоловіки, на утриманні яких перебувають троє і більше дітей віком до 18 років мають право на відстрочку, проте з деяких умов не діє.

Батько трьох та більше дітей не має права на відстрочку у наступних випадках:

  • має заборгованість зі сплати аліментів, сукупний розмір якої перевищує суму платежів за три місяці;

  • не проживає разом зі своїми дітьми та не виплачує аліментів узагалі;

  • виховує прийомну дитину, але рідний батько сплачує аліменти, оскільки в такому випадку дитина перебуває на утриманні саме рідного батька.

"Текст Закону містить формулювання "на утриманні яких перебувають троє і більше дітей". Тобто сам по собі запис у свідоцтві про народження військовозобов'язаного як батька не дає йому права на відстрочку - батько повинен утримувати своїх дітей", - йдеться у роз'ясненні Полтавського обласного ТЦК та СП.
ForUm

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