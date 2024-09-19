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Російська окупаційна адміністрація на тимчасово окупованих територіях України стикається з гострим дефіцитом професійних кадрів. 

Про це повідомив проект "Хочу к своим" Головного управління розвідки Міноборони, передають Українські Новини.

За даними ГУР, жителі Херсонщини, Запорізького та інших регіонів, які опинилися під тимчасовою окупацією, масово відмовляються працювати на посадах, які їм пропонують окупанти: від керівників різного рангу до працівників робітничих професій.

Окупаційна адміністрація Херсонщини має суттєві проблеми з кваліфікованим персоналом. 

Місцевий "очільник" незаконної адміністрації Нової Каховки Віталій Гура у своєму телеграм-каналі заявив, що "кожен бажаючий влаштуватись на муніципальну службу проходить суворий відбір, перший етап якого – особиста співбесіда". 

Розвідка зазначає, що це брехня і навела дані, що на службу у місцеву окупаційну адміністрацію беруть всіх прихильників її "очільника". 

Проте, за даними розвідки, навіть це не вирішує кадрових проблем. 

На Херсонщині окупаційна адміністрація шукає таких спеціалістів майже всіх рівнів кваліфікації і досвіду: начальника фінансового відділу, провідних спеціалістів відділів економіки, інвестицій, розвитку підприємницької діяльності, освіти і молоді, безпеки, юридичного, головних спеціалістів відділів матеріально-технічного забезпечення і закупівель, благоустрою, транспорту і дорожнього господарства, по роботі з житловим фондом, у справах цивільної оборони, надзвичайних ситуацій і мобілізації. 

Обіцянки високої зарплатні та особливих умов, за інформацію розвідників, не допомагають – охочих працювати на незаконну адміністрацію обмаль.

Працювати на окупантів не бажають не тільки на Херсонщині, але і по всій тимчасово окупованій території України.

Зокрема, на території тимчасово окупованої Запорізької області є значний дефіцит фахівців майже у всіх органах незаконної влади: комунальних закладах, правоохоронних органах, закладах охорони здоров’я, освіти та багатьох інших закладах критичної інфраструктури.
ForUm

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