Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук повідомив, що Збройні Сили припинять мобілізовувати обмежено придатних чоловіків від 18 до 25 років.

Про це він сказав на брифінгу, передають Українські Новини.

"Насамперед Збройні Сили не будуть призивати мобілізувати осіб від 18 до 25 років. Це буде викладено в їхньому наказі, який вони обіцяли видати до кінця цього тижня", – розповів він про нараду з військовим керівництвом.

Також, за його словами, ЗСУ не будуть вже мобілізованих обмежено придатних чоловіків з 18 до 25 років посилати на штурмові напрямки чи інші напрямки, пов'язані з підвищеним ризиком для життя і здоров'я.

"Домовилися в цей період, який в нас буде між цим засіданням і наступним, зібратися разом і подумати, який законодавчий механізм ми можемо зробити для того, щоб забезпечити ротацію цих осіб, і яка відстрочка у введенні цього закону буде уведена, щоб вона була достатня для того, щоб вивезти цих осіб, які вже були мобілізовані, а на їх місце завезти інших навчаних осіб, які відповідають вимогам закону про мобілізацію. Це покроковий план, щодо якого ми домовилися з військовими", – додав Стефанчук.