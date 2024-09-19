також у роздiлiСуспiльство
Батьки трьох дітей не завжди мають право на відстрочку
Російська окупаційна адміністрація стикається з гострим дефіцитом кадрів
Стало відомо, скільки пар одружились онлайн через "Дію"
В Україні планують збільшити термін базової підготовки військовослужбовців
Буданов: Можливості Росії для ескалації відсутні
Голова ВЛК у Кропивницькому просив від $2 до 10 тис за визнання непридатними чоловіків
Діти з України можуть отримати відмову в перетині кордону з Польщею
В Україні порахували збитки від забруднень Сейму та Десни
На Черкащині затримали підозрюваного в побитті ветерана
Вікіпедії створила сторінку, присвячену власнику одіозного ТГ-канала "Джокер"
Керівнику Бучанського ТЦК повідомили про нову підозру
Журналіст Бутусов отримав відстрочку від армії на рік і в той же день закликав усіх вступати до ЗСУ – ЗМІ
Сирський пообіцяв найближчим часом надати результати розслідування авіакатастрофи F-16
Кабмін пообіцяв створення сотень малих об'єктів генерації
В Покровську залишається 26 тисяч людей і понад 1000 дітей
Львівська ОДА розповіла, чи достатньо ППО в області
Владі Порошенка було вигідно, щоб добровольці не вийшли з Іловайського котла, – розслідування
Кабмін пропонує Верховній Раді позбавляти ветеранського статусу за злочини проти нацбезпеки

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук повідомив, що Збройні Сили припинять мобілізовувати обмежено придатних чоловіків від 18 до 25 років.

Про це він сказав на брифінгу, передають Українські Новини.

"Насамперед Збройні Сили не будуть призивати мобілізувати осіб від 18 до 25 років. Це буде викладено в їхньому наказі, який вони обіцяли видати до кінця цього тижня", – розповів він про нараду з військовим керівництвом.

Також, за його словами, ЗСУ не будуть вже мобілізованих обмежено придатних чоловіків з 18 до 25 років посилати на штурмові напрямки чи інші напрямки, пов'язані з підвищеним ризиком для життя і здоров'я.

"Домовилися в цей період, який в нас буде між цим засіданням і наступним, зібратися разом і подумати, який законодавчий механізм ми можемо зробити для того, щоб забезпечити ротацію цих осіб, і яка відстрочка у введенні цього закону буде уведена, щоб вона була достатня для того, щоб вивезти цих осіб, які вже були мобілізовані, а на їх місце завезти інших навчаних осіб, які відповідають вимогам закону про мобілізацію. Це покроковий план, щодо якого ми домовилися з військовими", – додав Стефанчук.
ForUm

Спасибі за Вашу активність, Ваше питання буде розглянуто модераторами найближчим часом

0