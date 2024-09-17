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Кабінет Міністрів пропонує Верховній Раді залишити фінансування Центральної виборчої комісії на рівні 275 млн гривень у проєкті державного бюджету на 2025 рік порівняно з поточним роком.

Про це йдеться в зареєстрованому в парламенті 14 вересня законопроєкті №12000, передають Українські Новини.

У проєкті держбюджету-2025 на керівництво та управління у сфері проведення виборів та референдумів передбачено 275 млн гривень.

Видатків на проведення виборів у проєкті бюджету не передбачено.

Пропонується зобов’язати Кабмін разом з ЦВК після припинення чи скасування воєнного стану в Україні подати на розгляд Ради пропозиції щодо внесення змін до Державного бюджету України в частині передбачення видатків на підготовку та проведення чергових виборів Президента України, народних депутатів України та місцевих виборів.
ForUm

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