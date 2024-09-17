також у роздiлiПолiтика
Кабмін не передбачив фінансування виборів на 2025 рік
Умєров пропонує Естонії купувати українські дрони
Зеленський: Український План перемоги готовий на 90%
Польський міністр запропонував припинити соціальні виплати українським чоловікам
Салліван: Війну в Україні не можна зупинити "за один день"
Сібіга: Україна не планує йти на договірняки
З російського полону звільнили 49 українців
НБУ та Мінфін закликали МВФ відмовитись від діалогу з Росією
Блінкен анонсував виділення Україні гуманітарної та енергетичної допомоги на 700 мільйонів
Литва надасть 10 мільйонів євро на ракету-дрон "Паляниця"
Зеленський оптимістично налаштований щодо дозволу на удари по Росії
Хорватія надала Україні черговий пакет допомоги
Блінкен та Леммі підтвердили підтримку української боротьби
В США обіцяють Україні важку зиму
Шмигаль: Кабмін не залучений до перемовин щодо транзиту російського газу
Білий дім опрацьовує питання скасування заборони на удари вглиб Росії
Міністри закордонних справ Польщі та Великої Британії поговорили про Україну
Швеція анонсувала новий пакет допомоги на 400 млн євро

 

До кінця поточного року Україна отримає ще одну партію винищувачів F-16 від Данії. Про це сказав міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен. Про це повідомляє DR.

"Данія поставить сюди додаткову партію літаків F-16 у другій половині 2024 року", – сказав посадовець.

Він відмовився сказати точну дата і кількість винищувачів у нових поставках з міркувань оперативної безпеки.

За словами Поульсена, загалом Данія зобов’залась надати України 19 літаків F-16.
ForUm

Спасибі за Вашу активність, Ваше питання буде розглянуто модераторами найближчим часом

0