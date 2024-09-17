До кінця поточного року Україна отримає ще одну партію винищувачів F-16 від Данії. Про це сказав міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен. Про це повідомляє DR.
"Данія поставить сюди додаткову партію літаків F-16 у другій половині 2024 року", – сказав посадовець.
Він відмовився сказати точну дата і кількість винищувачів у нових поставках з міркувань оперативної безпеки.
За словами Поульсена, загалом Данія зобов’залась надати України 19 літаків F-16.
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