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Головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський анонсував проєкт зі збільшення терміну базової загальновійськової підготовки (БЗВП) військовослужбовців.

Про це головнокомандувач написав у своєму офіційному Telegram-каналі.

Сирський повідомив, що провів нараду з керівниками органів військового управління, начальниками навчальних центрів та командирами бойових підрозділів.

"Обговорили проблемні питання, які впливають на якість підготовки військовослужбовців та напрацювали шляхи їх вирішення. Розглянули напрямки вдосконалення навчальних програм", — розповів Сирський.Він підкреслив, що ключову роль у підготовці військовослужбовців відіграють інструктори. Тому командування приділяє увагу залученню інструкторів, які мають мотивацію та бойовий досвід.

Крім того, опрацьовується можливість створення Школи інструкторів. Вона буде основним та єдиним джерелом інструкторів.

Сирський також додав, що триває робота над збільшенням терміну базової загальновійськової підготовки. Цей проєкт буде розпочато в найближчі місяці. Зараз термін БЗВП становить один місяць.
ForUm

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