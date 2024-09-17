Міністри оборони України та Естонії Рустем Умєров і Ханно Певкур обговорили нові можливі проєкти з підтримки оборонної промисловості України, зокрема, через закупівлю українських далекобійних дронів і ракет, повідомила пресслужба Міноборони України.

"Сьогодні провів продуктивний відеодзвінок із міністром оборони Естонії Ханно Певкуром. Обговорили шляхи подальшого посилення співпраці між нашими країнами. Основну увагу було приділено можливим новим проєктам, спрямованим на підтримку української оборонної промисловості. Зокрема, закупівлі українських далекобійних дронів і ракет", - сказав Умєров, якого цитує пресслужба в телеграмі в понеділок.