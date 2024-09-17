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В Україні триває робота з підготовки українського Плану перемоги і реального військового, політичного, дипломатичного та економічного наповнення всіх пунктів, заявив президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні.

"Більш ніж на 90% усе виписано. І в комплексі цей пакет може забезпечити правильний розвиток ситуації не тільки для України, а й для всіх у світі, хто цінує міжнародне право. Вже на наступний тиждень ми готуємо План перемоги для представлення союзникам", - заявив президент.

Він зазначив, що до роботи залучено ключових осіб за кожним напрямом.

"Необхідні для України кроки вже визначені, абсолютно чітко. Те, що може дати нам максимально сильні позиції для наближення миру – реального, справедливого миру. Для кожного кроку є й чіткий перелік пунктів, що саме необхідно, що саме працюватиме на посилення. Жодної неможливої речі там немає", - наголосив Зеленський.
ForUm

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