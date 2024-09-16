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Уряди європейських країн повинні припинити соціальні виплати українським чоловікам призовного віку. Люди не мають права отримувати гроші за те, що уникають призову та захисту власної держави. Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, повідомило агентство Reuters.

Сікорський зазначив, що скасування соціальних пільг для українських чоловіків-біженців допоможе Україні залучити більше людей для боротьби з російськими окупантами. За його словами, це також вплине на державні фінанси в приймаючих країнах Західної Європи.

"Припиніть виплати тих соціальних виплат для людей, які мають право на український призов. Не повинно бути фінансових стимулів для ухилення від призову в Україні. Це не право людини отримувати гроші за те, щоб уникати призову, захищати свою країну. Ми в Польщі цього не робимо", - сказав Сікорський.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга підтримав Сікорського та зазначив, що "настав час реально поставити питання про те, щоб Євросоюз розробив програми повернення українців додому. І я підтримую ідею міністра Сікорського", - сказав Сибіга.

За даними статистичного бюро ЄС Eurostat, станом на липень цього року понад 4,1 мільйона українців мали статус тимчасового захисту в країнах Європейського Союзу, і близько 22% з них становлять дорослі чоловіки.
ForUm

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