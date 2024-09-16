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Український уряд має визначати, як закінчиться війна в Україні, заявив радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван по відеозв’язку під час щорічної Ялтинської європейської стратегії (YES) конференції в Києві. Його слова наводить видання Politico.

"Я вважаю, що будь-який мирний план, який, по суті, має на меті нав’язати мир народу України, який суперечить фундаментальним принципам суверенітету та територіальної цілісності, демократії та свободи, не є справедливим або стійким", — підкреслив Салліван.

За його словами, припущення про те, що війну в Україні можна зупинити "за один день", не відповідають дійсності.

"Будь-хто, хто робить крок вперед і каже, що може вирішити війну в Україні за один день ззовні, ви справді повинні запитати, на чиєму боці вони збираються її розв’язувати", – зазначив радник президента США.
ForUm

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