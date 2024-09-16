Можливості Росії якимось чином істотно ескалувати ситуацію, поки вона веде війну проти України, відсутні, вважає керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов.

"Я всі ці міфи про ескалацію чую з 2014 року. Що таке ескалація, коли ми ведемо повністю конвенційну, загальновійськову війну? - Абсолютно всі типи озброєння, які тільки існують у світі, вже використані. Ну чим можна ще ескалувати ситуацію?" - сказав він на 20-й щорічній зустрічі YES у Києві 13-14 вересня, організованій Фондом Віктора Пінчука.

Буданов відкинув серйозність висловленого припущення, що президент РФ Путін надасть набагато більше допомоги країнам і групам на Близькому Сході з метою ескалації війни там.

"Чим же він допоможе, коли він сам просить допомоги в інших? Чим він глобально допоможе? Так, можна відправити підрозділ спецпризначення, немає проблем. Можна передати, наприклад, 50 ПЗРК. Але що далі? - Усе воює тут, уся російська армія, усе, що виробляється, прямо з конвеєра йде на фронт. Усе, що вони закуповують - до речі, їм ніхто нічого безкоштовно не надає - усе йде на фронт. Чим вони допоможуть?" - аргументував свою позицію глава ГУР Міноборони.

"Глобально вони не можуть нічого вдіяти, поки триває війна в Україні", - підсумував він.