Державне бюро розслідувань (ДБР) викрило у Кропивницькому голову військово-лікарської комісії (ВЛК), який за визнання військовозобов'язаного непридатним до служби просив від $2 до 10 тис., повідомляє бюро.

"Працівники ДБР викрили голову військово-лікарської комісії Кропивницького, який у змові з працівницею одного з обласних диспансерів організував торгівлю "білими" військовими квитками", - ідеться в повідомленні ДБР у телеграмі у п'ятницю.

Повідомляється, що фігурант налагодив протиправну схему отримання коштів від призовників. За визнання непридатним до служби чоловіки мали заплатити від $2 до 10 тис. До схеми було залучено лікарку диспансеру, яка шукала охочих уникнути мобілізації та ставила неправдиві діагнози щодо наявних проблем зі здоров'ям військовозобов'язаних.

За оперативними даними, протягом пів року дії схеми ділки заробили на ухилянтах понад мільйон гривень. Голову ВЛК і спільницю правоохоронці затримали під час ділення оплати за черговий "білий" квиток. Повідомляється, що їм оголосили про підозру в одержанні неправомірної вигоди службовою особою (ч. 3 ст. 368 КК України). Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.