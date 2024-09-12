також у роздiлiПолiтика
НБУ та Мінфін закликали МВФ відмовитись від діалогу з Росією
Литва надасть 10 мільйонів євро на ракету-дрон "Паляниця"
Зеленський оптимістично налаштований щодо дозволу на удари по Росії
Хорватія надала Україні черговий пакет допомоги
Блінкен та Леммі підтвердили підтримку української боротьби
В США обіцяють Україні важку зиму
Шмигаль: Кабмін не залучений до перемовин щодо транзиту російського газу
Білий дім опрацьовує питання скасування заборони на удари вглиб Росії
Міністри закордонних справ Польщі та Великої Британії поговорили про Україну
Швеція анонсувала новий пакет допомоги на 400 млн євро
Нардепа Дмитрука подали в міжнародний розшук
Зеленський: ЗСУ відновлюють позиції у Донецькій області
Литва: Дрони РФ падають на території НАТО через нашу бездіяльність
Шольц вже хоче запросити Росію на другий Саміт миру
Зеленський пообіцяв показати план перемоги Байдену, Трампу і Гарріс
Джерела: Директора «Укрнафти» та «Укртатнафти» Сергія Корецького можуть звільнити
Шольц підтвердив замовлення 17 систем ППО IRIS-T для України
Зеленський: Визначені цілі Курської операції реалізовуються

Державний секретар США Ентоні Блінкен під час візиту до Києва в середу, 11 вересня, анонсував виділення гуманітарної та іншої допомоги Україні на загальну суму понад 700 мільйонів доларів.

Про це заявив Блінкен на пресконференції спільно з главами МЗС України та Великої Британії, повідомляє "Європейська правда". 

Блінкен наголосив, що Росія знову намагається атакувати українську енергетику, "щоб використати холод як зброю проти українського народу".

"Саме тому сьогодні ми оголошуємо про виділення 325 мільйонів доларів нового фінансування для відновлення української енергетики та електромереж", – анонсував він, додавши, що найближчим часом відбудеться засідання "Групи семи плюс", також присвячене допомозі енергетиці України.

Держсекретар США також оголосив про гуманітарну підтримку у розмірі 290 мільйонів доларів для надання базових послуг – зокрема безпечної питної води, їжі та ліків – мільйонам людей в Україні та в регіоні, які були змушені покинути свої домівки.

"І, нарешті, ми оголошуємо про виділення 102 мільйонів доларів додаткового фінансування на гуманітарне розмінування, щоб допомогти знешкодити наземні міни та боєприпаси, які Росія залишила по всій Україні", – додав Блінкен.
ForUm

Спасибі за Вашу активність, Ваше питання буде розглянуто модераторами найближчим часом

0