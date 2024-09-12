Діти з України без доступу до електронних документів можуть отримати відмову в перетині кордону з Польщею. Про це повідомляє фонд Right to Protection Poland.

Повідомляється, якщо у батьків змінився статус легального перебування на території країни ЄС, наприклад, вони отримали посвідку на тимчасове проживання "карту побиту", дитина може втратити доступ до застосунку Diia.pl, без якого перетнути кордон Польщі не можна.

"Цій категорії осіб під час перетину кордону необхідно пред'явити дійсний закордонний паспорт та електронний документ у мобільному додатку Diia.pl. Наявність лише довідки про присвоєння номера PESEL без електронного документу Diia.pl не дає права громадянам України повторно в'їжджати на територію Польщі або подорожувати на цій основі до інших країн Шенгенської угоди", - йдеться у відповіді прикордонної служби.

До 13-річного віку діти не можуть самостійно зареєструватися в Diia.pl, оскільки "довірений профіль" (profil zaufany) оформляється тільки з 13 років, за даними відомства.