Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України оцінює збитки від забруднень річок Сейм і Десна в Чернігівській і Сумській областях у 405 млн грн, повідомила міністр захисту довкілля та природних ресурсів Світлана Гринчук.

"На жаль, справді, ми фіксуємо збитки, це і загибла риба, це і загалом екологічні збитки для довкілля, для водойм: десь 405 млн грн на сьогодні", - сказала вона в ефірі Єдиного національного телемарафону в середу.

За словами Гринчук, для контролю ситуації Держводагентство і Держекоінспекція постійно здійснюють моніторинг і відбирають проби води.

Вона додала, що, крім додаткових сіток і фізичних бар'єрів, Київводоканал заготовив 120 тонн активованого вугілля, яке застосовуватиметься для того, щоб прибрати неприємний запах, якщо забруднення все-таки дійде до Київщини. В разі погіршення ситуації застосовуватиметься технологія посиленого очищення води.

"Але найголовніше тут, і ми всі повинні це зрозуміти, що для річок поліпшення цієї ситуації - це розбавлення додатковою водою і природні процеси, які відбуваються в них. Ми, зі свого боку, можемо тільки посприяти цьому процесу, що й робимо", - підсумувала міністр.

Згідно з повідомленням пресслужби міністерства, потрапляння забруднених вод від російського цукрового заводу до Сейму призвело до значної екологічної шкоди, з наслідками якої вже кілька тижнів бореться Україна.

Уточнюється, що наразі забруднена вода рухається до кордону з Київщиною.

"Зрозуміло, в людей виникає багато запитань та острахів. Чи вплине ситуація на водозабезпечення? Якою буде якість води та чи взагалі буде вода у киян? Одразу наголошую, ситуація контрольована. Всі органи державної та місцевої влади, відповідальні служби працюють у посиленому режимі, щоб мінімізувати наслідки. Забруднення вже менш концентроване, ніж було на початку в Сеймі та в точках відбору води на Чернігівщині. До Київщини воно дійде ще в меншій концентрації", - наводить пресслужба відомства слова Гринчук.