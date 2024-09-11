За фактом побиття ветерана у Смілі поліція проводить розслідування кримінальних проваджень за ч. 2 ст. 296 ККУ (хуліганство, вчинене групою осіб) і ч. 4 ст. 189 ККУ (вимагання), за якими фігуранту 10 вересня оголошено підозру в процесуальному порядку.

Як повідомлялося, 10 вересня розпочато кримінальне провадження за фактом побиття військовослужбовця, відеозапис якого потрапив у соціальні мережі. Раніше в соцмережах з'явилося відео конфлікту в центрі Сміли, на якому група чоловіків сперечалася з людиною у військовій формі, після чого двоє з них його побили.

Черкаське видання "18000" повідомило, що постраждалий військовий - це житель Сміли Анатолій Гончаренко, ветеран російсько-української війни, який служив в одному з бойових підрозділів Сил спеціальних операцій, після чого його демобілізували за сімейними обставинами. Майже через тиждень після конфлікту поліція не порушила кримінальної справи за фактом побиття.

Мешканці Сміли ідентифікували особу, яка знущалася з військового й примушувала його вибачатися, нею виявився відомий мешканець міста Вадим Долотенко, який фігурує у низці кримінальних проваджень, пов'язаних із завданням тілесних ушкоджень і грабежами. На подію також публічно відреагували деякі активісти й військові.