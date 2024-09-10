Правоохоронці повідомили про нову підозру – у незаконному збагаченні – керівнику Бучанського районного територіального центру комплектації та соціальної підтримки Леоніду Викочку.

Очільника ТЦК та СП, якого у серпні 2024 року затримали на схемі з ухилення від мобілізації, викрили на незаконному збагаченні на суму майже 14,4 млн грн, які ним не були задекларовані.

Тоді повідомлялось, що посадовець разом із двома спільниками пропонував військовозобов’язаним уникнути призову на підставі фіктивних висновків ВЛК про "погане здоров’я".

Під час обшуків у помешканнях та автомобілях фігурантів було виявлено понад 1,2 млн американських доларів.

Частину з цих грошей, а саме – майже 450 тис доларів США було виявлено та вилучено у підозрюваного керівника ТЦК, який ховав їх у спеціально облаштованих схованках під підлогою та за обшивкою стін в своєму будинку.

Після затримання фігуранта суд вирішив відпустити його під заставу в 1 млн грн.

Водночас після внесення відповідної суми застави слідчі СБУ повідомили посадовцю про нову підозру, зазначають у спецслужбі.

Цього разу, за матеріалами військової контррозвідки СБУ, дії зловмисника кваліфіковано за ст. 368-5 Кримінального кодексу України (незаконне збагачення).