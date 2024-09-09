Журналіст Юрій Бутусов, аби уникнути відповідальності за ухилення від служби в армії, з'явився до ТЦК наступного ж дня після ухвалення закону про мобілізацію, щоб оформити відстрочку. А отримавши її, він у той же день через свої соцмережі закликав усіх ставати до лав 13 бригади НГУ «Хартія» і публічно обурювався низькими показниками мобілізації.

Про це пише «Закон і бізнес» із посиланням на джерело у Дарницькому районному в Києві ТЦК та СП, куди звернувся журналіст.

Своє клопотання про відстрочку він подав вже 12 квітня, а сам закон був проголосований напередодні.

«За два роки повномасштабної війни жодного разу не приходив до ТЦК і не оновлював дані. Тобто уперше з’явився тільки після ухвалення закону, що посилив відповідальність за порушення правил військового обліку, чим виявив своє боягузтво. При цьому лицемірно фотографувався у касці та бронежилеті», - відзначає видання.

За даними джерел, Бутусов отримав відстрочку одразу у день звернення, як чоловік на утриманні якого перебуває троє і більше неповнолітніх дітей. І діє вона до 11 квітня 2025 року включно.

При цьому раніше, за даними ЗМІ, Бутусов ухилявся від мобілізації, посилаючись на поганий зір через побиття його «Беркутом» у грудні 2013 року.

«Коли постало питання про те, аби доєднатися до Сил оборони, Бутусов не піддався на власні ж заклики та пости про легкість і навіть «веселість» військової служби», - відзначає видання.

Нагадаємо, раніше журналіст схвально оцінював Мінські домовленості, які зрештою призвели до повномасштабного нападу рф на Україну.

Також, за даними ЗМІ, від армії ухиляються чимало інших антикорупціонерів: очільник ЦПК Віталій Шабунін отримав довідку про непридатність до військової служби через родимки, голова фундації «DEJURE» Михайло Жернаков розшукувався через неявку за повісткою, а журналіст Юрій Ніколов прикривається хворою мамою.