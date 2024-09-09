Результати розслідування спеціальної комісії Міністерства оборони України щодо авіакатастрофи винищувача F-16 будуть відомі всім найближчим часом, заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський в інтерв'ю CNN.

"Я думаю, що результати розслідування будуть відомі всім найближчим часом. І з одного боку, ми не маємо наміру цього приховувати, але з другого боку, ефективність застосування цих літаків доведена результатами", - сказав Сирський.

Він наголосив, що для навчання управління американськими винищувачами F-16 було відібрано найкращих льотчиків, які вже мали досвід ефективного використання літаків, що є на озброєнні українських збройних сил. "Звісно, вони приїхали добре підготовленими, що підтвердили й наші партнери, і отримали всі допуски на експлуатацію цих літаків", - сказав Сирський.

Відповідаючи на запитання, що стало причиною катастрофи F-16 в Україні 26 серпня, головнокомандувач ЗСУ повідомив, що розслідування здійснює спеціальна комісія Міністерства оборони і він нічого не коментуватиме, доки розслідування не завершене.

Сирський також розповів, що льотчик, який загинув, збив дві ворожі ракети, використовуючи бортову зброю, і встиг атакувати третю крилату ракету. "Зараз спеціальна комісія Міністерства оборони проводить розслідування, щоб з'ясувати всі факти катастрофи, катастрофи цього літака", - сказав Сирський.

Він зазначив, що ефективність використання F-16 доведена практикою - "знищенням чотирьох крилатих ракет парою F-16, тож це, безумовно, посилить нашу обороноздатність насамперед у боротьбі з крилатими ракетами противника".