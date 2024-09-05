Планується створення сотні малих об'єктів генерації, які будуть менш уразливі для російського терору, заявивпрем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час круглого столу щодо стану енергетики та підготовки до опалювального сезону.

Під час обговорення були присутні делегація США на чолі із заступником радника президента США з національної безпеки Джонатаном Файнером, а також міністр енергетики Герман Галущенко, в. о. міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Василь Шкураков, заступник керівника Офісу президента Олексій Кулеба, керівники енергетичних компаній та голови обласних військових адміністрацій.

"Стан енергетики - один із найбільших викликів для України після безпеки та оборони. З перших днів війни Росія атакує наші енергетичні об'єкти. З кінця березня ми втратили понад 9 ГВт встановленої потужності. Нині Україна робить усе можливе, щоб компенсувати ці втрати та підготуватися до проходження зими", - зазначив прем'єр-міністр.

У телеграм-каналі він написав, що особлива увага акцентувалася на трьох ключових напрямах, за якими уряд і місцева влада зараз працюють: відновлення і ремонт усього, що підлягає відновленню; акумулювання допомоги від міжнародних партнерів; будівництво системи децентралізованої генерації. Шмигаль наголосив, що заплановано створення сотні малих об'єктів генерації, які будуть менш уразливі для російського терору.

Прем'єр-міністр зазначив, що особливу увагу було приділено потребам України після ворожих обстрілів.

"Окремо проговорили наші потреби. На жаль, вони значні. Після останніх ворожих атак слід у рази збільшити інтенсивність допомоги. Вдячні США за оголошення нового фінансування для енергетичної допомоги в $500 млн на додаток до $324 млн озвучених раніше. Ці кошти підуть на енергетичні потреби України", - написав він.

Прем'єр-міністр також висловив подяку адміністрації президента та Конгресу США "за безпрецедентну підтримку, яка стала життєво важливою для України в ці складні часи".