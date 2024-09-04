Влада Порошенка зробила все можливе, щоб добровольчі підрозділи не вийшли з Іловайського котла у 2014 році, адже саме вони могли стати рушійною силою нового Майдану проти екс-президента. Про це йдеться в спецпроєкті «Рівне online» - розслідуванні, присвяченому річниці Іловайської трагедії.

За словами безпосередніх учасників тих подій, під час планування і проведення операції командуванням країни на чолі з Порошенком були допущені груби помилки, які призвели до сотень смертей з боку українських сил.

«Не відкидаю варіант, що Іловайськ був спланованим. Я можу гарантовано сказати, що тодішня влада зробила все, щоб добровольці не вийшли звідти», - розповідає учасник Іловайської операції, військовий Олексій «Сталкер».

За його словами, в Іловайську був фактично знищений кістяк нового Майдану, який міг би піднятись проти Порошенка.

«Чому абсолютно всі, окрім «Айдару», добровольчі підрозділи билися у Іловайську? Це були представники певних груп, які були на Майдані. Це ті люди, які скинули Петра Олексійовича з бульдозера. Це ті, хто його не підтримував і це ті, хто якби не війна, скинули б його новим Майданом», - наголошує «Сталкер».

В сюжеті також йдеться про велику кількість хибних рішень та постійну неправдиву інформацію з боку на той час верховного головнокомандуючого Порошенка, про яку розповідали свідки подій.

«Петро Олексійович сказав, що вони (українські добровольці – прим. ред) будуть тримати позиції, що Порошенко зібрав танковий резерв для того, щоб вибити ворога з позицій під Іловайськом і зробить все можливе, щоб деблокувати добровольців і сказав таку фразу, що «мій син під Іловайськом». Це виявилося неправдою», - розповів журналіст Юрій Бутусов.

Як повідомлялось раніше, 14 серпня 2017 року Генеральна прокуратура України оприлюднила результати розслідування подій в Іловайську. Єдиним винуватцем трагедії у тексті названо збройні сили російської федерації. На той час Генпрокуратуру очолював кум Порошенка Юрій Луценко.