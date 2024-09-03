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Уже 150 тисяч військових успішно пройшли авторизацію в застосунку Армія+, що розпочав свою роботу 8 серпня, повідомила заступниця міністра оборони з цифровізації Катерина Черногоренко.

Як повідомляє пресслужба Міноборони, першими користувачами застосунку стали військовослужбовці Збройних сил України та Державної спеціальної служби транспорту України. Згодом Армія+ буде масштабована на всі Сили оборони.

"Нам багато говорили і говорять, що військо незмінне. Але позначка у 150 тисяч військових у застосунку доводить - зміни можливі і люди зацікавлені в цих змінах. Ми щодня працюємо над викликами і обробляємо нові запити, щоб більше військових змогли підтвердити свій статус і використовувати Армію+", - зазначила Черногоренко.

На сьогодні військовослужбовцям в Армія+ доступні послуги з надання електронних рапортів, проходження опитувань і присвоєння унікального номера військовослужбовця Армія ID.

Загалом понад 500 військових частин уже впровадили Армію+. Завдяки застосунку вже подано 2700 е-рапортів, які мають таку саму юридичну силу, що й паперові. Крім того, з початку роботи Армія+ 45 тисяч військових змогли оновити дані в реєстрі Оберіг. Щодня оператори обробляють тисячі нових запитів від наших захисників і допомагають авторизуватися.

"Українська армія йде шляхом невпинного прогресу. Маємо позбутися всього зайвого, забути про неефективні процеси та сконцентруватися саме на бойовій роботі. 150 тисяч авторизацій - це тільки початок. Хочу подякувати всім військовослужбовцям, кожному командиру, хто організовує процес роботи з електронними рапортами та впроваджує Армія+ у своїх підрозділах", - наголосив заступник головнокомандувача ЗСУ полковник Андрій Лебеденко.
ForUm

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