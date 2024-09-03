Україна працює з партнерами над внеском у масове виробництво українських далекобійних дронів, а також у ракетну програму, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Ми почали виробляти далекобійні наші дрони, а також почали працювати над ракетною програмою і теж результативно. На сьогодні нам потрібні гроші. Вкладати гроші в наше виробництво. І сьогодні я ділився з прем'єр-міністром (Нідерландів - ред.) і з іншими партнерами. Ми працюємо над тим, щоб ми могли отримати гроші", - сказав Зеленський на брифінгу в Запоріжжі.

За словами президента, у державі на сьогодні цих грошей не вистачає для масового виробництва. "Тобто ми виробляємо вже дуже велику кількість далекобійних дронів, а для того щоб випереджати Росію, потрібно більше, потрібно швидше", - наголосив президент.