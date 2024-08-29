також у роздiлiСуспiльство
"Резерв+" планує додатково залучити кілька мільйонів користувачів
Татаров може допомагати антикорупціонерам ухилятися від армії – ЗМІ
В "Укренерго" повідомили про коригування планів підготовки до зими
Міноборони: Військові не отримали гуманітарної допомоги на 170 млн грн
Григорий Козловский получил «Золотого льва» и призвал к участию в аукционе в поддержку ВСУ
Умєров пообіцяв створення застосунку "Ветеран+"
Григорий Козловский получил награду «Золотой лев»
Мінекономіки повідомило, куди можна витратити гроші з "Національного кешбеку"
Кількість українців, які отримали бронь, скоро досягне мільйона
«Прихильники Порошенка казали «Да Вінчі»: «Краще б ти здох»», - вдова Героя
Верещук закликала до евакуації мешканців Покровська, Мирнограда і Селидового
Спека в Україні сягне 37 градусів
Міністерство оборони запровадило нові правила щодо рапортів військових
Додаткове озброєння скоро передадуть на Донеччину
В Кабміні повідомили, скільки кредитів видали в рамках "єОселі"
Бутусов на Курщині: служити в ЗСУ з близорукістю не може, але їздить розказувати, як треба воювати
В DeepState повідомили, скільки населених пунктів в Росії насправді може контролювати Україна
Суд заарештував заступника міністра енергетики, який вимагав півмільйонний хабар

Президент Володимир Зеленський заявив про важливість початку очного навчання для якомога більшої кількості дітей. Він доручив відправити дітей до шкіл там, де це дозволяє ситуація з безпекою.

Про це глава держави сказав у відеозверненні, яке він опублікував у соціальних мережах.

Зеленський розповів, що сьогодні він провів нараду з членами уряду, на якій обговорювали підготовку до нового навчального року.

 

 

"Пріоритет очевидний. Там, де це можливо, діти мають піти до школи офлайн цього року", — сказав Зеленський.

За його словами, уряд і місцева влада мають забезпечити всі умови, необхідні для повернення дітей до очного навчання.

Зеленський підкреслив, що відправлення дітей до шкіл є стратегічним пріоритетом для збереження нормальності в Україні.
ForUm

Спасибі за Вашу активність, Ваше питання буде розглянуто модераторами найближчим часом

0