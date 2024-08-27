Активісти й журналісти, які займаються антикорупційною діяльністю, можуть ухилятися від мобілізації до ЗСУ завдяки впливу заступника керівника Офісу Президента Олега Татарова.

Як пише «Закон і бізнес», одним із мотивів посадовця може бути зацікавленість у діяльності антикорупціонерів.

«Єдина каста тих, кого не призивають в армію і не притягають за ці та інші злочини до кримінальної відповідальності – це громадські активісти. Це може свідчити про наявність у них впливових покровителів при владі й у правоохоронній системі», –зазначає видання.

Так, з різних причин від армії ухиляється очільник Центру протидії корупції Віталій Шабунін, щодо якого ДБР розслідує низку кримінальних справ. Зокрема, про ухилення від мобілізації, підробку документів НАЗК, незаконне використання гуманітарки та привласнення джипу Nissan Pathfinder, який волонтери передали для ЗСУ.

А журналіст Юрій Бутусов, який раніше публічно обіцяв йти служити на передову, оформив відстрочку від мобілізації, як батько трьох доньок. Натомість періодично їздить на війну і фотографується у військовій формі.

Інший активіст – очільник фундації «DEJURE» Михайло Жернаков – нещодавно розшукувався через неявку за повісткою. Його було оштрафовано за ухилення від мобілізації і за результатами проходження ВЛК він був визнаний повністю придатним до військової служби.

Щоб ухилитися від армії, Жернаков надав довідку, що викладає на 0,75 ставки у Київській школі економіки. Але під тиском ЗМІ був змушений визнати, що не працює там.

У свою чергу журналіст Юрій Ніколов для ухилення від служби прикривається хворою мамою.

Також тривалий час військової служби уникають Орест Рудий, чоловік співзасновниці ЦПК Дарії Каленюк, головний експерт StateWatch Олександр Лємєнов, головний редактор руху «Чесно» Олександр Саліженко та інші активісти.

«Якщо взяти до уваги різношерстість перелічених осіб, об’єднуючим елементом може бути єдина особа – та, яка у владі контролює правоохоронну і каральну систему, а саме – Олег Татаров. Адже саме він може одночасно видати потрібним йому активістам так званий білий квиток і забезпечити непритягнення їх до кримінальної відповідальності за ухилення від служби чи скоєння інших злочинів», – пише «Закон і бізнес».

Видання пояснює, що деякі антикорупціонери інколи дозволяють собі різкі пости на адресу Татарова, щоб підтримувати свій імідж незалежних від Банкової активістів.

Нагадаємо, командувач Сил Тероборони звертався до ДБР, щоб покарати командира військової частини за незаконні відрядження та виплати активісту Шабуніну.