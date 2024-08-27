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Плани з підготовки до зими доведеться коригувати через масований ракетний удар по енергетиці. Про це повідомив радник прем'єр-міністра України, член наглядової ради НЕК "Укренерго" Юрій Бойко.

"Поки що важко сказати, наскільки ця атака вплине на плани з відновлення енергосистеми і на можливість без обмежень постачати електрику нашим споживачам у вересні-жовтні, але думаю, що до кінця дня ми розумітимемо ситуацію, і оперативно буде відкориговано зусилля з енергозабезпечення", - сказав він на брифінгу в Медіа-центрі України в Києві в понеділок.

При цьому він звернув увагу, що за відсутності ударів по енергосистемі до кінця жовтня не планувалося великих обмежень, а то й узагалі таких обмежень, оскільки в цей період мінімум навантаження на енергосистему, і доступної потужності з урахуванням активної ремонтної кампанії мало вистачити для безперебійного забезпечення е/е."Цілком очевидно, що за результатами атаки необхідно буде проаналізувати стан енергосистеми, зміни, які, безумовно, носитимуть знак "мінус", і, відповідно, скоригувати плани з підготовки до зими", - пояснив Бойко.
ForUm

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