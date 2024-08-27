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Урядовий законопроєкт про підвищення податків передбачатиме податок на прибуток банків 50% в 2024 році.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк ("Голос") у своєму Telegram-каналі, передають Українськi Новини.

За його даними, текст доопрацьованого урядового законопроєкту, який хочуть виносити скоро на Комітет та вже у перші тижні вересня в Раду, передбачає:- підвищення ставки військового збору з 1,5% до 5%;- ⁠встановлення ВЗ для ФОП першої і другої груп у розмірі 10% від МЗП;

- ⁠встановлення ВЗ у розмірі 1% для ІІІ групи єдиного податку;

- ⁠встановлення щомісячних авансових внесків для АЗС (але тут змінена редакція);

Із нового, що додали:

- ⁠встановлення ставки податку на прибуток для банків в розмірі 50% на 2024 рік ;

- ⁠підвищення ставки податку на прибуток для фінансових компаній до 25%;

- ⁠щомісячна звітність по ПДФО.
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