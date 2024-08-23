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Мобільний застосунок "Армія+" технічно витримає мільйон користувачів

Кабінет міністрів розробляє застосунок "Ветеран+", у сервісі будуть представлені державні послуги для ветеранів.

Про це повідомив міністр оборони Рустем Умєров на VII Міжнародному ветеранському форумі. 

Умєров наголосив, що "Ветеран+" – це наступний крок після запуску застосунків "Резерв+" та "Армія+", які зменшили паперову бюрократію.

Також міністр розповів, що разом із громадами триває робота над проєктом "Безбар’єрність", щоб ветерани мали рівні можливості без фізичних, соціальних чи інформаційних барʼєрів.

Крім того, влада залучає досвід країн G7 та G20, щоб покращити програми реабілітації. Уже працює Управління психологічної підтримки, яке займається реінтеграцією звільнених з полону воїнів.
ForUm

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